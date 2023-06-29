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Голова "Нафтогазу" назвав основну умову повоєнного відновлення України

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Четвер 29 червня 2023 11:44
Голова "Нафтогазу" назвав основну умову повоєнного відновлення України Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що ефективні реформи є основною вимогою для реалізації "Плану Маршалла" і економічного зростання країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Чернишова для Forbes Ukraine.

"Саме реформи є умовою системного відновлення. Без дієвих судів, верховенства права, антикорупційної інфраструктури, захисту інвесторів, децентралізації, впровадження корпоративного управління та ринку енергії буде неможливо залучити достатньо коштів для того, щоб перетворити руїни на інноваційні хаби", - переконаний Чернишов.

Він вважає, фінансування від західних партнерів буде лише стартовим імпульсом - основну ж роботу має зробити сама держава, підвищуючи інвестиційну привабливість України. Тому необхідно використати наявне "вікно можливостей", щоб провести фундаментальні зміни, навіть непопулярні. Адже протягом десятиліть корупція, кумівство і хабарництво гальмували розвиток країни і її інтеграцію до ЄС.

"Ми не маємо права повернутися в "Україну 1.0" - надто висока ціна сплачена українцями за краще майбутнє. Україні потрібно провести реформи і вийти з цієї війни сильнішою, ніж була до неї", - резюмує Чернишов.

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Нафтогаз України інфраструктура
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