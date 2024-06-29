Голова МЗС Польщі вважає, що Путін все ще можу програти і сказав, що для цього потрібно

За його словами, "Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо". Він висловив переконання, що Захід зможе це зробити.

"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", - сказав Сікорський.

Він також вважає, що для переваги над Росією потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", - розповів голова МЗС.

Сікорський додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і хоче зараз провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".

"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", - зазначив Сікорський.

Раніше РБК-Україна розповідало, про те Сікорський порадив Путіну не хвилюватись через програш у війні проти України. Зокрема, він нагадав, що історія Москви становить менш як 900 років, адже місто було засновано лише в 1147 році.

Нещодавно Путін заявив, що може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Крім того, диктатор розглядає зміну ядерної доктрини РФ через нібито обговорення на Заході питання "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробки менш потужних боєзарядів".

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