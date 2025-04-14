Голова МЗС Литви повідомив, що може увійти до 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Литва виступає за розширення санкцій проти Росії у рамках 17-го пакету, зокрема щодо держкорпорації "Росатом", російського скрапленого газу.

Будріс заявив про необхідність цих кроків на тлі продовження агресії Кремля, підкресливши важливість додаткових обмежень для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня Будріс зазначив, що Литва готова підтримати 17-й пакет санкцій, включаючи нові обмеження на російський експорт і індивідуальні санкції.

Одним з головних аспектів пакету є санкції проти російської атомної енергетики та "тіньового флоту", що дасть Європі додаткові інструменти впливу на Кремль.

Міністр закордонних справ Литви також акцентував увагу на важливості обговорення питання про вступ України до Європейського Союзу, наголосивши, що 1 січня 2030 року - це цілком реальний термін для цього важливого кроку.