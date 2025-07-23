Французький дипломат наголосив, що Трамп поставив жорсткий ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну. Трамп вимагає від Росії припинення вогню протягом 50 днів під загрозою жорстких санкцій.

"Я помічаю, що президент Трамп поставив Володимиру Путіну ультиматум у 50 днів щодо припинення вогню під загрозою дуже жорстких санкцій", - заявив Барро.

Крім того, міністр зазначив, що Дональд Трамп висловив готовність підтримати Україну постачанням військового обладнання. На думку Барро, це є найпереконливішим сигналом того, що Трамп змінив курс і тепер активно підтримує Україну.

"Це, без сумніву, найпереконливіший знак того, що Дональд Трамп обрав свою сторону конфлікту і вирішив підтримати Україну для досягнення своєї головної мети - встановлення довготривалого миру", - додав французький міністр.

Інтерв’ю відбулося на тлі триваючої війни в Україні, що викликає широке міжнародне занепокоєння. Заяви Трампа, які раніше часто викликали суперечливі реакції, тепер набувають нового значення, оскільки президент США нині переконливо демонструє підтримку Києва у його боротьбі.

Таким чином, позиція Дональда Трампа, як вважає Жан-Ноель Барро, може вплинути на подальший розвиток подій у конфлікті та міжнародну політику щодо України.

Міністр також підкреслив важливість єдності та підтримки України всіма союзниками для досягнення миру в регіоні.