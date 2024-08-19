UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Херсонської ОВА оцінив готовність області до опалювального сезону

Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін (facebook.com/alexandr.prokudin7)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

У Херсонській області готуються до опалювального сезону. У котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації.

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%", - сказав він.

За його словами, тільки в Херсоні є централізоване теплопостачання, зараз продовжують готувати до роботи котельні, тепломережі.

"В той же час ми встановлюємо в котельнях когенераційні установки. Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо у нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації", - сказав він.

Як зазначив Прокудін, по опалювальному сезону іде співпраця з міжнародними партнерами. "У нас 77 тисяч людей потребують опалювальні матеріали. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон", - додав голова Херсонської ОВА.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. За його словами, "Херсонтеплоенерго" має вже сім когенераційних установок, одержаних у рамках співробітництва України з USAID.

При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон