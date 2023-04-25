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Голова фракції "УДАРу" Кличка заявив про прослушку в КМДА та звернувся до СБУ

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Вівторок 25 квітня 2023 17:48
Голова фракції "УДАРу" Кличка заявив про прослушку в КМДА та звернувся до СБУ Фото: Київська міська рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В робочому кабінеті фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київській міській раді та в особистому автомобілі голови фракції Дмитра Білоцерковця виявили прослуховуючі пристрої. Білоцерковець заявив, що за прослуховуванням стоять російські спецслужби або українські силовики і звернувся з відповідною заявою до СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоцерковця у Facebook.

"Це прослуховуючі пристрої. Їх виявили в фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три GPS-трекери відстеження пересування. Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження - це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів", - заявив Білоцерковець.

Він також наголосив, що в будь-якому випадку такі дії незаконні, тому він звернувся до правоохоронних органів.

"В першому випадку - загроза нацбезпеці, в другому - витрачання мільйонів гривень з державного бюджету та зловживання владою під час війни заради знищення демократії. І перше, і друге - несе загрозу країні, яка воює. Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження", - підкреслив Білоцерковець.

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