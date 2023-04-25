ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава фракции "УДАРа" Кличко заявил о прослушке в КГГА и обратился в СБУ

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 17:48
Глава фракции "УДАРа" Кличко заявил о прослушке в КГГА и обратился в СБУ Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В рабочем кабинете фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевском городском совете и в личном автомобиле главы фракции Дмитрия Белоцерковца обнаружили прослушивающие устройства. Белоцерковец заявил, что за прослушиванием стоят российские спецслужбы или украинские силовики и обратился с соответствующим заявлением в СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белоцерковца в Facebook.

"Это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения. Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежка - либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов", - заявил Белоцерковец.

Он также подчеркнул, что в любом случае такие действия незаконны, поэтому обратился в правоохранительные органы.

"В первом случае - угроза нацбезопасности, во втором - расходование миллионов гривен из государственного бюджета и злоупотребление властью во время войны ради уничтожения демократии. И первое и второе - несет угрозу воюющей стране. Именно поэтому как сопредседатель фракции УДАР в Киевском городском совете обращаюсь с официальным заявлением в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки", - подчеркнул Белоцерковец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевсовет Служба безопасности Украины
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России