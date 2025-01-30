Голова Євроради впевнений, що країни ЄС погодяться витрачати на оборону більше 2% ВВП

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на союзників по НАТО, вимагаючи збільшити витрати на оборону до 5% - показник, якого наразі не досягає жодна з 32 держав-членів НАТО, включно зі США.

Кошта запланував неформальну зустріч лідерів Європейського союзу наступного понеділка для обговорення інвестицій в оборону і безпеку, повідомив він в інтерв'ю португальському RTP.

Він додав, що на зустрічі також будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Нова мета

За словами Кошти, спільні витрати на оборону 23 країн ЄС, що входять до НАТО, вже досягли цільового показника у 2% після того, як вони збільшили його на 30% після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Серед держав-членів існує цілком розумний консенсус щодо продовження руху цим шляхом", - додав він.

Він очікує, що на наступному саміті НАТО в червні буде встановлено мету вище 2%. "Чи буде це 5%, чи буде це 3%, я не знаю, це рішення, яке держави-члени ухвалять у рамках НАТО", - сказав він.

Європейська рада, очолювана Коштою, об'єднує національні уряди 27 країн-членів ЄС. До НАТО входять 23 країни.

Аналітики і чиновники повідомили Reuters, що витрати в розмірі 5% ВВП на оборону політично й економічно неможливі майже для всіх членів НАТО, оскільки це вимагало б мільярдів доларів додаткового фінансування. Однак вони кажуть, що союзники, ймовірно, погодяться вийти за рамки поточного цільового показника у 2% на червневому саміті.

Загроза для НАТО

Колишній прем'єр-міністр Португалії Кошта заявив, що Росія є головною загрозою для НАТО, і що країни мають приділяти першочергову увагу вдосконаленню систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіоелектронної боротьби.

За його словами, витрати на оборонні технології та промисловість також зміцнять конкурентоспроможність економіки ЄС, додавши, що в кінцевому підсумку виникне необхідність в обговоренні "спільного фінансування" колективної оборони.

Франція і країни Балтії наполягають на спільному запозиченні Євросоюзом коштів для фінансування витрат на оборону. Результат цих дебатів може залежати від національних виборів наступного місяця в Німеччині, яка досі виступала проти цієї ідеї.