Голова Єврокомісії про протести в Тбілісі: Грузія перебуває на роздоріжжі

Вона зазначила, що слідкує за подіями у Тбілісі "з великим занепокоєнням".

"Я з великим занепокоєнням стежу за ситуацією в Грузії та засуджую насильство на вулицях Тбілісі", - йдеться в публікації фон дер Ляйєн.

Висловлюючись щодо "російського закону" у Грузії, що спричинив хвилю обурення в суспільстві цієї держави та був розкритикований Євросоюзом, вона відзначила прагнення грузинського народу до "європейського майбутнього для своєї країни".

"Грузія на роздоріжжі. Треба тримати курс на шляху до Європи", - наголосила фон дер Ляйєн.

Закон про "іноагентів" у Грузії та протести в Тбілісі

Раніше повідомлялося, що парламент Грузії 1 травня попри масові протести на вилицях Тбілісі ухвалив у другому читанні "законопроект про іноземних агентів", проти якого виступають учасники демонстрацій.

Після цього ввечері у столиці Грузії силовики поновили спроби розігнати протестувальників, які вчора вночі облаштували барикади біля будівлі парламенту. Правоохоронці, зокрема, використовують гумові кулі та інші спецзасоби для розгону мітингу.

Додамо, що у Європарламенті через застосування насильства проти протестувальників у Тбілісі вже закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС.

Детальніше про події в Тбілісі, та про скандальний закон про "іноагентів" у Грузії - читайте у матеріалі РБК-Україна.