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Голова ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у "зеленій" енергії

Фото: голова ДТЕК Максим Тімченко обговорив з президентом World Bank Group Аджаєм Бангою (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

На конференції зі зміни клімату COP28 генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з президентом World Bank Group Аджаєм Бангою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тімченка у своїх соцмережах.

"Взяв участь у дискусії з Аджаєм Бангою, президентом World Bank Group. Говорили про потреби України та Європи у відновлюваній енергії", - написав він.

Тімченко висловив Банзі вдячність за зобов’язання щорічно виділяти 40 млрд доларів на боротьбу зі змінами клімату. Також він подякував йому за зусилля щодо відновлення довіри до вуглецевих ринків.

Нагадаємо, на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

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