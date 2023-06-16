Голова Дніпровської РДА відмовився від закупівлі барабанів для укриттів

"Інформую громадськість щодо проведених закупівель управлінням освіти Дніпровського району. Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", - повідомив Бабій.

Він також зазначив, що ініціював створення комісії, яка має дати оцінку доцільності закупівель барабанів, сковорідок та овочерізок для укриттів Дніпровського району.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії…для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Дніпровська РДА оголосила конкурс на закупівлю понад 300 барабанів на загальну суму майже 900 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Також район закупив для укриттів дві сковорідки по 720 тис. грн кожна.

Також повідомлялось, що правоохоронні органи перевіряють зловживання коштами, що були виділені бюджетом Києва райдержадміністраціям на облаштування бомбосховищ, у розмірі 1, 2 млрд грн.

До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".