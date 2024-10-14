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Голосуймо за Магучіх. Українку номінували на найкращу спортсменку світу

Понеділок 14 жовтня 2024 19:54
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Голосуймо за Магучіх. Українку номінували на найкращу спортсменку світу Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх позмагається за титул найкращої у світі в 2024 році від World Athletics. Проголосувати за українку може будь-який уболівальник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Нагороди вручатимуть чоловікам і жінкам у трьох категоріях – технічні, бігові й позастадіонні види. Українка претендує на першість серед представників технічних видів.

Суперниці Магучіх

  • Валарі Олман (США), олімпійська чемпіонка з метання диска
  • Тара Девіс-Вудхолл (США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину
  • Ніна Кеннеді (Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною
  • Нафіссату Тіам (Бельгія), олімпійська чемпіонка з семиборства

Для українки це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики. У 2022 і 2023 роках вона також потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду.

Голосування вже розпочато на сторінках World Athletics в соціальних мережа. Воно триватиме до 20 жовтня. Щоб проголосувати, треба поставити like на Facebook і в Instagram і (або) зробити ретвіт на X.

Голосуймо за Магучіх. Українку номінували на найкращу спортсменку світу

Раніше Магучіх увійшла до трійки фіналісток на звання Спортсменка року в Європі.

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