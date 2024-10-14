Голосуем за Магучих. Украинку номинировали на лучшую спортсменку мира
Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих посоревнуется за титул лучшей в мире в 2024 году от World Athletics. Проголосовать за украинку может любой болельщик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Награды будут вручать мужчинам и женщинам в трех категориях – технические, беговые и внестадионные виды. Украинка претендует на первенство среди представителей технических видов.
Соперницы Магучих
- Валари Олман (США), олимпийская чемпионка по метанию диска
- Тара Дэвис-Вудхолл (США), олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении в прыжках в длину
- Нина Кеннеди (Австралия), олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
- Нафиссату Тиам (Бельгия), олимпийская чемпионка в семиборье
Для украинки это уже третья подряд номинация на премию по версии Международной федерации легкой атлетики. В 2022 и 2023 годах она также попала в список претенденток, но не получила награду.
Голосование уже началось на страницах World Athletics в социальных сетях. Оно продлится до 20 октября. Чтобы проголосовать, нужно поставить like на Facebook и в Instagram и (или) сделать ретвит на X .
Ранее Магучих вошла в тройку финалисток на звание Спортсменка года в Европе.
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