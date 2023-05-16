Голосував за визнання "Л/ДНР". В Україні засуджено ще одного депутата Держдуми РФ

Як розповіли правоохоронці, Ткачов позиціонує себе як "нове обличчя" кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики.

Як встановило слідство, 15 лютого 2022 року посадовець підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Надалі ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Раніше ми писали, що довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської Держдуми, які голосували за визнання так званих "ЛДНР".

Як повідомлялося, раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

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