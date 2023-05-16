UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голосував за визнання "Л/ДНР". В Україні засуджено ще одного депутата Держдуми РФ

Фото: Антон Ткачов (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за матеріалами Служби безпеки до 15 років тюрми засуджено ще одного депутата Держдуми РФ. Мова йде про Антона Ткачова, який голосував за визнання так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як розповіли правоохоронці, Ткачов позиціонує себе як "нове обличчя" кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики.

Як встановило слідство, 15 лютого 2022 року посадовець підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Надалі ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Раніше ми писали, що довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської Держдуми, які голосували за визнання так званих "ЛДНР".

Як повідомлялося, раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФСлужба безпеки УкраїниДНР