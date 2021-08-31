Голосование жителей ОРДЛО и Крыма сделает нелегитимными выборы в Госдуму, - МИД

Голосование на выборах в Государственную думу жителей ОРДЛО и Крыма сделает их нелегитимными. Кроме того, это подставит под сомнение правомочность всего избирательного процесса в России.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - сказал он.
Николенко подчеркнул, что организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.
"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - уточнил представитель МИДа.
Он добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами "имеют полное право" голосовать на выборах в Госдуму.
Отметим, ранее в России заявили о планах привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО.