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Голосование жителей ОРДЛО и Крыма сделает нелегитимными выборы в Госдуму, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Голосование на выборах в Государственную думу жителей ОРДЛО и Крыма сделает их нелегитимными. Кроме того, это подставит под сомнение правомочность всего избирательного процесса в России.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - сказал он.

Николенко подчеркнул, что организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - уточнил представитель МИДа.

Он добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами "имеют полное право" голосовать на выборах в Госдуму.

Отметим, ранее в России заявили о планах привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО.

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