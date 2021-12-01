ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голосування на виборах через інтернет: як до цього ставляться українці

Новость на русском →
Україна, Середа 01 грудня 2021 11:07
Голосування на виборах через інтернет: як до цього ставляться українці Фото: Дві третини українців проти голосування на виборах через інтернет (diia.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці листопада 2021 року більшість українців (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет. Про позитивне ставлення заявили 29% опитаних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення. Але водночас чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет.

Голосування на виборах через інтернет: як до цього ставляться українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України