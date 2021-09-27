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В "Голосе" заявили о попытках фальсификации стенограммы заседания по законопроекту об олигархах

Автор: Наталия Гурковская

В Верховной раде пытаются сфальсифицировать стенограмму заседания, чтобы исправить правовую коллизию, допущенную в результате поспешного голосования за проект закона №5599 об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Вместо триумфа от принятия своего "флагманского" закона власть уже три дня пытается объяснить, что же там приняли, и задним числом исправить и текст, и стенограмму. Ответственные за голосование находят уже десятую версию, почему "Рафик ни в чем не виноват", - сообщил Железняк.

Нардеп отметил, что представители монобольшинства оправдывают попытки подделать результаты голосования "революционной необходимостью".

"И можно сколько угодно рассказывать о "революционной необходимости", но эту необходимость должны подтвердить своими подписями люди. Например, работники аппарата Рады. Они уже 30 лет наблюдали таких революционеров сотнями. И, в отличие от многих во власти, знают, что политика и политики очень быстро меняются, а в правоохранительных органах все видят (да и видео трансляции есть). Поэтому "революционную необходимость" как-то не очень воспринимают как аргумент для подделки документов", - отметил Железняк.

Как сообщалось, ранее в "Голосе" проанализировали все предложения относительно изменения расходов в бюджет-2021.

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Ярослав Железняк