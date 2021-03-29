В "Голосе" рассказали о трех последовательных шагах судебной реформы

Партия "Голос" настаивает на трех последовательных этапах судебной реформы. Первый из них - внедрение прозрачного конкурса в Конституционный суд.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос", первый замглавы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, передает сайт политсилы.

"Любые попытки назначения судей Конституционного суда при отсутствии прозрачного конкурса, а также увольнение вопреки Конституции не имеют смысла и лишь углубляют кризис", - отмечает Андрей Осадчук.

Второй шаг плана судебной реформы от "Голоса" - обновление органов судейского управления.

"Очистить судейский корпус должны люди, достойные доверия, не запятнанные коррупционными скандалами. Поэтому Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должны получить новый состав и сбалансированные полномочия", - добавляет заместитель председателя партии "Голос".

Третий шаг плана - очистка всей судебной системы за новыми прозрачными процедурами через обновленные органы судейского самоуправления.

Невозможно неконституционными методами обеспечить конституционный порядок. Партия "Голос" и Венецианская комиссия уже более 6 месяцев подчеркивают, что Украина в первую очередь должна установить качественную процедуру независимого отбора кандидатов в судьи Конституционного суда", - отметил Осадчук.

Без новой процедуры любые новые назначения, а так же создание вакансий лишены смысла и является углублением кризиса, считают в партии.

"К тому же, такими увольнениями и назначениями новых судей вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и положениям Конституции президент, фактически, захватывает контроль над Конституционным судом", - добавляет Осадчук.

В то же время в партии убеждены, что план "Голоса" предлагает комплексную судебную реформу и действенные изменения.

"Мы активно работаем над тем, чтобы наши предложения были учтены, а создание справедливой судебной системы стало реальным", - резюмирует нардеп.