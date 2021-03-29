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У "Голосі" розповіли про три послідовні кроки судової реформи

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 14:56
У "Голосі" розповіли про три послідовні кроки судової реформи Фото: Андрій Осадчук (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" наполягає на трьох послідовних кроках судової реформи. Перший з яких - впровадження прозорого конкурсу до Конституційного суду.

Про це заявив заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, передає сайт політсили.

"Будь-які спроби призначення суддів Конституційного суду за відсутності прозорого конкурсу, а також звільнення всупереч Конституції не мають сенсу і лише поглиблюють кризу", - зазначає Андрій Осадчук.

Другий крок плану судової реформи від "Голосу" - оновлення органів суддівського врядування.

"Очищати суддівський корпус повинні люди, гідні довіри, не заплямовані корупційними скандалами. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя мають отримати новий склад і збалансовані повноваження", - додає заступник голови партії "Голос".

Третій крок плану - очищення всієї судової системи за новими прозорими процедурами через оновлені органи суддівського самоврядування.

Неможливо неконституційними методами забезпечити конституційний порядок. Партія "Голос" і Венеційська комісія вже понад 6 місяців наголошують на тому, що Україна першочергово повинна встановити якісну процедуру незалежного добору кандидатів у судді Конституційного суду", - наголосив Осадчук.

Без нової процедури будь-які нові призначення, а так само і створення вакансій позбавлені сенсу і є поглибленням кризи, вважають в партії.

"Щобільше, такими звільненнями й призначеннями нових суддів на порушення рекомендацій Венеційської комісії та Конституції президент, фактично, захоплює контроль над Конституційним судом", - додає Осадчук.

Водночас в партії переконані, що план "Голосу" пропонує комплексну судову реформу і дієві зміни.

"Ми активно працюємо над тим, щоб наші пропозиції були враховані, а створення справедливої судової системи стало реальним", - резюмує нардеп.

Нагадаємо, в суботу, 27 березня, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений в КСУ ще у 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.

Як відомо, Тупицький був відсторонений від посади голови КСУ ще в грудні 2020 року. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.

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