В "Голосе" призвали Раду сделать шаг к деоккупации Крыма и принять закон о коренных народах

Восьмой год подряд Россия продолжает оккупацию украинского Крыма и целенаправленную политику истребления там коренных народов, в частности, крымских татар. Парламент должен защитить права коренных народов и принять соответствующий закон.

"В Конституции написано, что права коренных народов определяются законом Украины. Однако за 30 лет соответствующего закона пока не появилось. Важно наконец восполнить этот пробел в законодательстве и дать определение, кто такие коренные народы. Это народы, которые исторически сформировались на территории Украины, имеют собственную культуру, язык и традиции. При этом у них нет другой родины, кроме Украины. Это крымские татары, караимы и крымчаки", - заявил Рустем Умеров.

Депутат обратил внимание, что на территории Крыма продолжаются незаконные преследования и заключения крымских татар, деятельность Меджлиса запрещена, а дети не имеют возможности учиться на родном языке. Поэтому принятие закона о коренных народах - важный сигнал людям в Крыму, что Украина ежедневно продолжает борьбу за защиту прав своих людей и возвращение своих земель.

Умеров также подчеркнул, что все манипуляции со стороны оккупантов против законопроекта о коренных народах - это элемент гибридной войны и пропаганды.

Он пояснил, что представители других народов в Украине, имеющих другую историческую страну происхождения - это представители национальных сообществ. Их права в украинском законодательстве защищены законом "О национальных меньшинствах". Над изменениями в закон о национальных меньшинствах Умеров сейчас работает вместе с коллегами из парламентского комитета по правам человека.

Лидер партии "Голос" Кира Рудык в свою очередь подчеркнула, что принятие закона о коренных народах станет важным шагом для деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Проблема коренных народов является перезревшей. В условиях, когда среди незаконно заключенных украинцев - две трети это крымские татары, закон нужен как никогда. Важно определить, что такие коренные народы как крымские татары, караимы и крымчаки не имеют другой Родины, кроме Украины. Защита коренных народов - важный шаг к возвращению Крыма", - заявила Кира Рудык.