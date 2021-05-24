"Голос" разрабатывает экономическую стратегию для Украины, - Рудык
Партия "Голос" вместе с экспертной средой и бизнесом начала работать над экономической стратегией для страны.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.
По ее мнению, если власть не вернется на путь реформ, то очередная смена министров не даст никаких существенных результатов. В первую очередь страна должна преодолеть последствия коронавирусного кризиса, а после этого сосредоточиться на развитии современной технологической экономики, подчеркнула Рудык.
"На сегодня ключевая задача власти и всех политических сил в Украине - вернуть страну к нормальной жизни, защитить безопасность, здоровье украинцев, их экономические интересы. Первый этап - преодоление кризиса. Для этого необходима организация непрерывной массовой вакцинации, чего мы ожидаем от нового министра здравоохранения. Страна ждет программу борьбы с растущей безработицей и реальной поддержки бизнеса - это задача Любченко (новый министр экономики, - ред.), правительство и власть в целом должны системно работать над реформами. Президент и его офис должны сосредоточиться на обороноспособности страны и защите от России", - заявила депутат.
Рудык подчеркнула, что страна должна перейти от выживания к развитию.
По ее мнению, Украина должна вернуться на путь системных реформ в экономике, провести судебную реформу, гарантировать защиту прав инвесторов, предпринимателей и работников.
"Это позволит вернуться к экономическому росту. Только системные реформы помогут перейти к развитию и завершить эпоху бедности и выживания. Случайные и популистские решения не помогают что-то реально изменить. В мае наша партия начала системную работу по разработке экономической стратегии для Украины вместе с ведущими экспертами в экономике и бизнес-ассоциациями. Мы должны хорошо понимать, что делать с экономикой сегодня, завтра, через пять лет. Наша цель - технологическое и инновационное развитие страны", - рассказала Рудык.
При этом лидер "Голоса" подчеркнула, что уже сейчас страна имеет возможность начать работать над экономическим развитием.
"В первую очередь мы должны оптимизировать налоговую систему, снизить давление на предпринимателей и работников. Уменьшение налогов на труд позволит вывести экономику из тени. Следующие составляющие экономической политики "Голоса" - уменьшение давления бюрократов на бизнес, сокращение количества проверок и разрешительных документов. Этот курс должен быть продолжен. Наконец очень важно восстановить доверие к Украине наших международных партнеров - ЕС, США, МВФ, Всемирного банка. Без этого Украина не получит инвестиций, необходимых для восстановления экономического развития", - резюмировала Кира Рудык.
Напомним, как сообщала ранее лидер "Голоса" Кира Рудык, партия зарегистрировала законопроект №5346, который предполагает поддержку бизнеса через коронакризу.