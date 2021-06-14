"Голос" презентовал антиолигархический пакет законопроектов

"Украинские олигархи стали олигархами не благодаря собственному успешному бизнесу, а благодаря государственным предприятиям. Олигархи контролируют около половины украинской экономики. Это налог, который так или иначе платит каждый украинец. Это завышенные цены на газ и электроэнергию благодаря другим монополиям", - отметила председатель партии "Голос" Кира Рудык.

Искоренить олигархическое влияние сможет только системный подход, другого пути нет. Без полноценных реформ в Украине не будет реального развития, убежден член фракции "Голос" Андрей Осадчук.

"Первый важнейший шаг, который детально прописан в пакете - это судебная реформа. Фактически, сейчас она парализована. Время потеряно, но лучше сделать это поздно, чем никогда. Необходимо перезагрузить Высший совет правосудия. Без этого судебная реформа невозможна. К конкурсной комиссии необходимо привлечь иностранных экспертов", - отметил Андрей Осадчук.

Второй шаг - расширение полномочий Антимонопольного комитета. Мировой опыт показывает, что АМК - наиболее действенный инструмент по противодействию олигархам. Он должен заработать и в Украине.

В-третьих, изменения в налоговый законопроект. Ведь Украина недополучила от 100 до 150 млрд грн в экономику из-за несовершенства налогового законодательства.

"Если обычный украинец платит 40% налогов от своего дохода, то некоторые олигархи - менее 5%. Это же абсурд. Мы увеличиваем экологические налоги. Люди должны платить за то что загрязняют окружающую среду. Это нормально, это европейская практика. Также предлагаем ввести налог на добычу сырья. И еще ряд действенных предложений", - подчеркнул председатель фракции "Голос" в Верховной раде Ярослав Железняк.

Четвертый шаг, который предлагает "Голос" - изменения в закон о государственном корпоративном управлении. Это сделает работу государственных предприятий прозрачной и эффективной. Они должны приносить большие финансы в бюджет, а не обворовывать украинских граждан.

"Все это очевидные вещи, которые помешали бы олигархам, но почему-то не воплощаются в жизнь. Теперь воплотятся", - подчеркнул член фракции "Голос" в Киевсовете Максим Нефедов.

"Голос" регистрирует свои законодательные инициативы в парламенте и надеется на поддержку коллег.

"Это качественный пакет законопроектов, который будет работать. Это одна из наших программных основ, которые мы выполняем", - резюмировала Кира Рудык.