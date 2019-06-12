"Голос" отозвал двух кандидатов за связи с Медведчуком и "Оппоблоком"

Иллюстративное фото (facebook com GolosZmin)

Кандидат в Волынской области Тарас Шкитер был связан с деятельностью партии Виктора Медведчука

Из перечня кандидатов на выборы в Раду от партии "Голос" в одномандатных округах исключены два претендента из-за несоответствия предыдущей политической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В частности, в партии сообщили, что журналисты общественного движения "Чесно" представили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке. Фамилию кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу №217) нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

"Эти факты противоречат принципам, которыми партия "Голос" руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов", - говорится в заявлении партии.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук представил список своей партии "Голос", с которой он намерен идти на досрочные выборы. В частности, в его партии экс-заместитель главы Министерства экономического развития Юлия Клименко, глава украинского подразделения международной IT-компании Ring Кира Рудык, эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк, член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.