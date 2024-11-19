Голос кожного буде почутий: як працюватиме Студентська рада при МОН

Головною метою новоствореного органу, як зазначили у МОН, є забезпечення взаємодії між студентами та владою для розв'язання питань навчання, побуту, захисту прав і представлення студентських інтересів.

Рада працюватиме при МОН та також розроблятиме пропозиції до нормативних актів, які стосуються студентського самоврядування.

Також рада буде представляти позиції органів студентського самоврядування не лише у МОН, але й в інших органах державної влади.

"Бути студентом у час великої війни непросто. Ми сподіваємося, що Рада стане платформою для спільної роботи та зміцнення довіри між владою та студентством", зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час зустрічі представників студентського самоврядування з ним та його заступником Михайлом Винницьким.

Відомо, що перше засідання Ради заплановано на грудень цього року.

Повідомляється, що до складу увійдуть делегати від органів студентського самоврядування закладів вищої освіти з різних регіонів України.

Водночас заступник міністра Михайло Винницький наголосив, що нова ініціатива сприятиме створенню прозорої системи освіти, де кожен студент зможе впливати на прийняття важливих рішень:

"Це не лише платформа для діалогу, а й важливий крок до ефективної реформи освіти", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Винницький звернув увагу на те, що університети насправді не мають готувати студентів до майбутньої роботи. Чому натомість вони мають навчити молодь - читайте у матеріалі РБК-Україна.