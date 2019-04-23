Голос фронта: как прошел день выборов вблизи оккупированного Донецка

Военные на Донбассе голосовали более активно, чем гражданские (Влад Красинский, РБК-Украина)

Пять лет назад в Украине началась война. Тогда же Петра Порошенко избрали президентом. Ему часто вспоминают обещание закончить АТО за считанные часы, за которое он уже не единожды извинялся. Владимира Зеленского не менее часто спрашивают о его планах по завершению конфликта на Донбассе. Но оппоненты уверены, что с ролью главнокомандующего он не справится. В то же время мнение тех, кого эти события касаются непосредственно, удается услышать нечасто. Как голосовали военные и местные жители на линии фронта – в репортаже РБК-Украина.

Ночь тишины

Накануне выборов по всей стране запрещена агитация. Эту субботу называют "днем тишины". И пока обычные граждане берут паузу в политических спорах, на Донбассе военные продолжают защищать их право на демократический выбор. Возле линии фронта в этот день совсем не тихо.

За пару километров от оккупированного Донецка периодически стреляют. Днем боевики запустили беспилотник и сбросили на позиции украинских военных в Марьинке гранату. Никто не пострадал, но, очевидно, что анонсированное "пасхальное перемирие" так и не состоялось. Но военные отмечают, что в активное наступление противник тоже пока не пошел.

– Почти все то же самое. Больше с той стороны от нас чего-то ожидают, чем мы от них. Они на взводе постоянно, что у нас тут выборы, но особо не трогают, – рассказывает командир взводно-опорного пункта (ВОП) с позывным "Бармалей".

Его лично выборы особо не беспокоят. Говорит, что отказываться от службы пока не собирается, независимо от того, кто победит. Но в случае кардинальных перемен может поменять свое решение. Через ВОП "Бармалея" регулярно проходят местные жители с обеих сторон фронта.

– Не знаю, как там будет дальше. Но сейчас тем, кто близко живут, через нас ходят, на выборы абсолютно плевать. Они одним днем живут, их не трогают, ну и ладно, – объясняет военный, добавляя, что по его наблюдениям проукраински настроенных граждан среди местных приблизительно половина.

Командир взводно-опорного пункта (ВОП) с позывным "Бармалей" (Влад Красинский, РБК-Украина)

За передвижениями боевиков со стороны Донецка в субботу, 20 апреля, наблюдает Григорий. На виске у него "автограф" вражеского стрелка – красный шрам. В этот день он празднует месяц после второго дня рождения. От пуль снайперов с февраля здесь погибло двое бойцов, еще трое были ранены.

– На выборах может быть тишина, а уже после может начаться. Тут не угадаешь, – говорит Григорий, на просмотр дебатов у него времени не было. – На холеру мне эти дебаты? На выборы пойду, но так как мы хотим, все равно не будет. Хотим, чтобы это уже все закончилось.

Свои политические предпочтения бойцы по большей части не афишируют. Сходятся на том, что присягу давали украинскому народу, и возможная смена главнокомандующего на это не влияет. Мнение большинства защитников Марьинки короткой фразой выражает командир роты с позывным "Принц": "Уйду отсюда, когда победим, или землей обстучат".

– Не каждый имеет возможность защищать свою страну, не каждому выпадает такая честь. А когда у него появляется такой шанс, не каждый на это согласится, – объясняет командир. – И каждый, кто приложил к этому руку: военный, журналист, волонтер – это человек, который принес пользу, который принял участие в этой благородной борьбе. Когда мы будем победителями, то не хочется потом молчать на вопрос своих детей: "Где ты был, когда Украина воевала?".

"Принц" – политолог по образованию. Второй срок Порошенко для него, прежде всего, – продолжение возрождения украинской армии, культуры и языка. Президентство Зеленского – неизвестность. Хотя к политикам у него есть свои претензии, боец считает основной проблемой отсутствие должного образования и мотивации у сограждан.

– Если главнокомандующий поменяется, судя по всему, будут какие-то изменения. Но это будет непросто, учитывая тысячи людей, имеющих статус участника боевых действий. Остановить тебя, если противник стреляет с расстояния 250 метров, а ты вооружен до зубов, это нарушение как минимум устава ВСУ и конституционного права на самозащиту.

При этом "Принц" осознает, что закончить конфликт военным путем будет тяжело. Но он уверен, что продолжать борьбу необходимо, потому как, по его мнению, за 28 лет независимости Украина еще ни разу не побеждала.

– Если мы отрежем Донбасс и закончим все мирным путем, возможно, это будет плюс для экономики и социальной сферы. Но это будет еще одно поражение, с которым придется смириться каждому украинцу, вот здесь, – говорит "Принц", указывая на сердце.

После наступления темноты звучат одиночные выстрелы. Бойцы занимают свои позиции и продолжают наблюдение, готовясь отразить ночную атаку. Ближе к полуночи раздается громкий взрыв. Военные, расположившиеся в одном из заброшенных домов, прерывают беседу, прислушиваясь, но через секунду продолжают разговор, как ни в чем не бывало.

– Голосуем за Зеленского! Зеленский – наш президент, – фирменным голосом в шутку зазывает старший ВОПа с позывным "Гамлет". Позиция озаряется тихим смехом. Сарказм товарища им понятен без пояснений.

– Дебаты не смотрел, был немного занят, – широко улыбается боец. – Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Если ещё и будет клоун, то вообще отлично.

В унисон хриплому смеху подтявкивает щенок по кличке Фашист. Беспризорные животные на линии фронта тянутся к военным. На редкой позиции не встретишь выводок собак или несколько котов. Они тенью ходят за бойцами, будто опасаясь, что те исчезнут, если выпустить их из поля зрения.

Фото: Влад Красинский, РБК-Украина



– Фашист, иди сюда. Вы ночью поймёте, почему его так зовут, – смеется "Гамлет", поглаживая щенка. – Он уже всех замучил. Мы пробовали его на квадрокоптере сепарам запустить, они бы сами уже разбежались. Но дрон не поднялся.



В пять утра начинается перестрелка. Глухой звук прилета минометных снарядов сменяет стрекотня пулемета, а затем – и автоматов. Буквально через час на этом направлении вновь спокойно. "Ночь тишины" здесь закончилась без потерь. Через пару часов откроются первые участки и бойцы после боевого дежурства отправятся голосовать.

День выборов

В центре Марьинки за 400 метров от линии фронта расположился один из спецучастков. Сюда на протяжении дня посменно приезжают голосовать военные. Над ними по-доброму подтрунивают полицейские, охраняющие участок.

– Ничего, сейчас наша власть придет – наплачетесь, порохоботы. Я повстанец с детства. В пайках у нас винницкая тушёнка и конфеты "Коровка".

– А "Бджилка"?

– "Бджилка" положена только офицерам, – серьезно отвечает "коп". Через мгновение очередь к участку взрывается смехом.

Военные организованно проходят к столам, получают бюллетени и заходят в кабинки. Там проводят буквально несколько секунд. Времени на "муки выбора" у бойцов нет. На позициях их ждут боевые товарищи.

Большинство отвечают, что проголосовали за Украину и выбирали себе главнокомандующего. Дядя Вася приехал голосовать с передовых позиций после бурной ночи. Особых иллюзий в свои 57 лет он уже не питает, но все же надеется на лучшее.

– Посмотрим, конечно, как оно будет. Но Крым и Донбасс никто не позволит сдать. Мы не дадим, – уточняет пожилой боец.

Фото: Влад Красинский, РБК-Украина

"Гамлет" со своими бойцами тоже приехал голосовать на спецучасток. От него узнаем короткую сводку ночной перестрелки: пострадавших нет. Он ожидает, что сепаратисты попробуют воспользоваться тем, что часть военных отправилась на избирательные участки.

Со стороны терриконов раздаются одинокие разрывы. За ними следует автоматная трескотня. Хмурые лица местных на несколько секунд поворачиваются в сторону войны. Становится тихо, и люди продолжают свой путь к двум участкам в школе №2. К половине одиннадцатого явка здесь в среднем около 15%. За весь день тут должны проголосовать свыше двух с половиной тысяч людей, но на выборы они идут неохотно.

– Ночью стреляли, но мы уже привыкли. Уже пять лет так. Так что голосовать идти не страшно. Одна надежда, что после выборов кто-то сможет это все остановить, – говорит мужчина с седыми усами.

Председатель избирательной комиссии Юлия Викторовна уверена, что обстрелы на явку не влияют. Из города женщина выезжала ненадолго в период обострения в 2015 году. Ее дом находится практически возле позиций, больше оставлять его она не хочет.

К полудню гражданских на участках становится больше. Преимущественно люди среднего и пожилого возраста, молодежи очень мало. Марине 18 лет, это ее первые выборы. Она уверена, что проголосовать должно как можно больше избирателей, чтобы результат был точнее.

– Все надеются, что ситуация изменится. Что закончатся военные действия и люди начнут возвращаться в город. Большинство разъехались по всей Украине. Постоянно рядом с военными не очень комфортно себя чувствуешь, но у нас спокойные вроде, – уточняет девушка.

На выборы жители Марьинки идут семьями. Выполнив свой гражданский долг, люди растворяются в узких улочках частного сектора. Но есть и те, кто неспешно гуляет по центру, улыбаясь апрельскому солнцу, и приветливо здоровается с военными.

– Слава Украине! С праздником вас! – приветствуют друг друга две семьи в центре Марьинке.

Выбор на войне

На Авдеевском направлении ночью перед выборами тоже было неспокойно. Военные говорят, что боевики устроили провокацию под Верхнеторецким. Но бойцы все равно выделяют время, чтобы отдать свой голос. На спецучастке в самом городе под вечер явка на уровне 70%.

"Давления здесь мы ни на кого оказываем. Все свободно голосуют. Если человек не хочет – на участок он не идет", – сообщает секретарь избирательной комиссии Александр Синьковский. Наплыва желающих проголосовать ближе к 20:00 тут не ожидают.

Аналогичная ситуация и на гражданских участках, особенно на окраинах города, выходящих к Донецку. В школе №5 работают целых три участка. На каждом должны проголосовать по две с лишним тысячи людей. Но в среднем пришло около 30% избирателей.

Глава одной из комиссий Юлия объясняет, что в городе остались преимущественно пенсионеры и работники Авдеевского коксохима. Все они закончили голосовать еще днем.

– Людей уехало очень много, но в списках они остались. Так была бы явка больше 50%, – уверена она.

К разговору присоединяется пожилая женщина. Она пошла на выборы наблюдателем, чтобы не позволить использовать голоса тех, кого в городе физически давно уже нет.



– У меня двое детей. Оба выехали на Россию, а они вот в списках. Я наблюдаю, чтобы их голоса не использовали. Мама моя здесь осталась, сидит сторожит три квартиры. Говорит: я всю жизнь работала, жила здесь, никуда не поеду, – объясняет наблюдатель.



Жители оккупированных территорий в этот день проголосовать не могут, если только они заранее не зарегистрировались на одном из участков по эту сторону фронта. Седой мужчина в камуфляже широко улыбается на вопросах о голосовании переселенцев:



– Откуда у нас здесь переселенцы? Если бегут от войны, то едут подальше, в Авдеевку смысла бежать нет.

Этот район сильно пострадал от боевых действий зимой 2017 года. В школе объясняют, что многие люди до сих пор боятся, потому уехали и не вернулись. В некоторых многоэтажных домах осталось по девять семей.

На соседнем участке самая высокая в городе явка, не учитывая военных – почти 40%. Председатель комиссии Наталья все равно расстроена, в первом туре было больше.

– Пенсионеров намного меньше пришло. Их ожидания после первого тура не оправдались. Их кандидатов в списках нет, они разочаровались и не пришли, – говорит женщина.

Из-за линии горизонта часто доносятся взрывы. До Донецка по прямой меньше шести километров. Отсюда хорошо виден поселок Спартак, где расположены передовые позиции боевиков. Перед закрытием участков огонь прекращается. Военные шутят, что боевики уселись смотреть телевизор, наблюдать за первыми результатами выборов.

В восемь вечера на передовой к новостям приковано внимание и бойцов украинской армии.

Военные смотрят результаты экзит-пола (Влад Красинский, РБК-Украина)

Командир подразделения после оглашения экзит-пола молча отвернулся от экрана. В то время как его подчинённые достаточно бурно выражали свое отношение к произошедшему.



– Эти выборы очевидное подтверждение тому, что есть разделение 20 на 80. 20 процентов активных, которые творят историю, и 80 процентов пассивного "болота", которое тащат за собой, – в отчаянии сказал один из них.



– Расслабься и чисть оружие. Порох сказал: никогда не сдавайся. Он пока еще главнокомандующий, – ответил комбат.

Ночью на этом направлении снова продолжилась война.