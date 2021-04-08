"Голос": администрация Байдена может пополниться еще одним другом Украины

Бывший директор наблюдательного совета "Нафтогаза" Амос Хохштайн может присоединиться к работе в администрации президента Джо Байдена. Крайне вероятно, что он будет заниматься не только проектом "Северный поток-2", но и энергетическим сектором в целом.

Об этом написала лидер партии "Голос" Кира Рудик в Facebook.

"Хохштайн - один из топовых специалистов в сфере энергетики и энергетических инвестиций. Его опыт работы в США, в Украине, в других странах не оставляет сомнений: в той или иной роли он в случае назначения будет заниматься энергетической стратегией и противостоянием с Россией в этой сфере", - написала Рудик.

По ее словам, до работы в Украине Хохштайн сопровождал американские инвестиционные проекты в мире, а в качестве председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" заботился об энергетической безопасности Украины.

"Такой человек в администрации нашего ключевого союзника - большое окно возможностей. Украина как партнер Соединенных Штатов может получить и новые долгосрочные инвестиции, и усиленные позиции в противостоянии с Россией", - убеждена лидер "Голоса".

Кроме того, добавляет Рудик, если администрация Байдена сможет окончательно заблокировать строительство "Северного потока-2", это будет огромной инвестицией в энергетическую безопасность Украины и Европы.