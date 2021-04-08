"Голос": администрация Байдена может пополниться еще одним другом Украины
Бывший директор наблюдательного совета "Нафтогаза" Амос Хохштайн может присоединиться к работе в администрации президента Джо Байдена. Крайне вероятно, что он будет заниматься не только проектом "Северный поток-2", но и энергетическим сектором в целом.
Об этом написала лидер партии "Голос" Кира Рудик в Facebook.
"Хохштайн - один из топовых специалистов в сфере энергетики и энергетических инвестиций. Его опыт работы в США, в Украине, в других странах не оставляет сомнений: в той или иной роли он в случае назначения будет заниматься энергетической стратегией и противостоянием с Россией в этой сфере", - написала Рудик.
По ее словам, до работы в Украине Хохштайн сопровождал американские инвестиционные проекты в мире, а в качестве председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" заботился об энергетической безопасности Украины.
"Такой человек в администрации нашего ключевого союзника - большое окно возможностей. Украина как партнер Соединенных Штатов может получить и новые долгосрочные инвестиции, и усиленные позиции в противостоянии с Россией", - убеждена лидер "Голоса".
Кроме того, добавляет Рудик, если администрация Байдена сможет окончательно заблокировать строительство "Северного потока-2", это будет огромной инвестицией в энергетическую безопасность Украины и Европы.
Хорошие новости: в Администрации Байдена может стать еще больше друзей Украины! Бывший директор наблюдательного совета Нафтогаза...Posted by Кира Рудик on Thursday, April 8, 2021
Напомним, ранее американское издание Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток - 2".
По данным издания, американским спецпосланником может стать Амос Хохштайн, который в конце 2020 года оставил наблюдательный совет украинской энергетической компании "Нафтогаз".