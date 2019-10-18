Голодание Шумкова: политзаключенный требует встречи с Москальковою

Фото: Александр Шумков (twitter.com/usuprun)

Решение о прекращении голодовки он может принять после встречи с омбудсменом

Украинский политзаключенный Александр Шумков заявил, что после объявления голодовки будет вести диалог только с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковою. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое обнародовала в Facebook родственница заключенного украинца Людмила Шумкова.

Шумков рассказал, что руководство колонии пыталось провести с ним диалог о начале голодовки, однако он требует встречи с Москальковою.

"Сегодняшнее письмо от Александра, датированное 15 октября. Пишет, что надеется, что вчерашнее письмо до нас дошло и, что мы в курсе его решения. Рассказывает, что приходило руководство колонии к нему на диалог. Однако Саша сказал, что диалог будет когда Москалькова приедет в колонию", - написала тетя Шумкова.

Кроме того, политзаключенному провели первое медицинское обследование в связи с началом голодовки.

"Руководитель медчасти ему сказала, что оснований для отправки его на обследование нет, поскольку нет документов о болезни. А постоянные головные боли - это не повод. А так - держится отлично", - сообщила родственница Шумкова.

Ранее сообщалось, что 14 октября украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием украинских политзаключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, а также российский омбудсмен Татьяна Москалькова отреагировала на его письма с просьбой обеспечить соблюдение прав в СИЗО.

В начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Александра Шумкова к 4 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Шумков был бойцом ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся домой со службы, а в следующем месяце его обнаружили в СИЗО на территории РФ.