Голик возглавил программу "Региональное развитие" в Украинском институте будущего

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Голик рассказал об увеличении расходов на инфраструктуру в Днепропетровской области в 14 раз

Юрий Голик, советник бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, возглавил программу "Региональное развитие" в аналитическом центре "Украинский институт будущего" (UIF). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт UIF.

Как отмечают в UIF, за 4,5 года работы в Днепропетровской области Резниченко и Голик показали впечатляющий результат.

"В частности, это строительство и реконструкция сотен объектов в городе и области. Это более 500 дорог, 60 детсадов, несколько десятков школ, 40 медицинских учреждений, более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов", - сообщает UIF.

"Мы в 14 раз увеличили расходы на инфраструктуру в области - до 4 миллиардов гривен в год только в областном бюджете. Презентация-отчет о наших достижениях заняла около 300 страниц, и все равно туда все не поместилось", - сказал Голик.

Накануне в интервью газете "Зеркало недели" Голик заявил, что его главной мотивацией работать в Днепропетровской ОГА было повышение капитализации страны.

"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация - рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей - высоко оцененный бизнес. И наоборот", - заявил руководитель программы "Региональное развитие" UIF.

"Для нас это чрезвычайное усиление, - прокомментировал это назначение исполнительный директор UIF Виктор Андрусив. - Опыт и достижения Юрия должны быть масштабированы в рамках всей страны, и я убежден, что наша новая программа "Региональное развитие" поможет это сделать. Наконец, мы более активно начнем продвигать будущее в регионы".