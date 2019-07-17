Голик очолив програму "Регіональний розвиток" в Українському інституті майбутнього

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Голик розповів про збільшення витрат на інфраструктуру в Дніпропетровській області в 14 разів

Юрій Голик, радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, очолив програму "Регіональний розвиток" в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього" (UIF). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт UIF.

Як відзначають в UIF, за 4,5 роки роботи в Дніпропетровській області Резніченко та Голик показали вражаючий результат.

"Зокрема, це будівництво і реконструкція сотень об'єктів у місті та області. Це більше 500 доріг, 60 дитсадків, кілька десятків шкіл, 40 медичних закладів, більше 20 стадіонів, спортивних комплексів та басейнів", - повідомляє UIF.

"Ми в 14 разів збільшили витрати на інфраструктуру в області - до 4 мільярдів гривень в рік тільки в обласному бюджеті. Презентація-звіт про наші досягнення зайняла близько 300 сторінок, і все одно туди все не вмістилося", - сказав Голик.

Напередодні в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня" Голик заявив, що його головною мотивацією працювати в Дніпропетровській ОДА було підвищення капіталізації країни.

"Ми бізнесмени, і ми хочемо жити і працювати в заможній країні. Наша мотивація - зростання капіталізації країни. Не більше і не менше. Будь-який бізнесмен розуміє, що є його капіталізація компанії. Капіталізація будь-якого бізнесу залежить від країни, в якій він ведеться. Багата і розвинена країна, великий ринок, багато споживачів - високо оцінений бізнес. І навпаки", - заявив керівник програми "Регіональний розвиток" UIF.

"Для нас це надзвичайний посилення, - прокоментував це призначення виконавчий директор UIF Віктор Андрусів. - Досвід і досягнення Юрія повинні бути масштабовані в рамках всієї країни, і я переконаний, що наша нова програма "Регіональний розвиток" допоможе це зробити. Нарешті, ми почнемо активно просувати майбутнє в регіони".