Голик: трасса Запорожье-Мариуполь будет готова в октябре

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Изначально трассу планировали закончить в 2022 году

Руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что капитальный ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Голика в Facebook.

"Дорогу жизни", как ее называют жители Мариуполя, в рамках старой стратегии планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту важнейшую для страны дорогу сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. В это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий", - заявил Голик.

Фото: трасса Запорожье-Мариуполь (пресс-служба)

В июле на совещании у президента, посвященному дорожной отрасли, было принято решение сделать эту дорогу за три месяца, то есть до середины октября.

С началом новой трудовой недели тех, у кого есть нетрудовые выходные. На трассе Запорожье - Мариуполь каждый день, включая выходной, рабочий. Что вызывает радость у многих, вовлеченных непосредственно в сам процесс и соскучившихся за по-настоящему большими проектами, вызовами и километрами. #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Неділя, 11 серпня 2019 р.

"Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно - это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца - очень сложно, но реально", - считает Голик.

По его данным, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.