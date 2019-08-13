Голик: траса Запоріжжя-Маріуполь буде готова у жовтні

Фото: Юрій Голік (прес-служба)

Спочатку трасу планували закінчити у 2022 році

Керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик повідомив, що капітальний ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Голика у Facebook.

"Дорогу життя", як її називають жителі Маріуполя, в рамках старої стратегії планували будувати 6 років. Почали в 2016-му, планували закінчити у 2022-м. Це довго. І неефективно. Замість того, щоб цю надважливу для країни дорогу зробити відразу, її робили в годину по чайній ложці. В цей же час виділялися мільярди гривень на в сотні разів менше завантажені дороги і дороги нижчих категорій", - заявив Голик.

Фото: траса Запоріжжя-Маріуполь (прес-служба)

У липні на нараді у президента, присвяченій дорожній галузі, було прийнято рішення зробити цю дорогу за три місяці, тобто до середини жовтня.

З початком нового трудового тижня тих, у кого є нетрудові вихідні. На трасі Запоріжжя - Маріуполь кожен день, включаючи вихідний, робочий. Що викликає радість у багатьох, залучених безпосередньо в сам процес і соскучившихся по-справжньому великими проектами, викликами і кілометрами. #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Неділя, 11 серпня 2019 р.

"Коли ми про це публічно оголосили, багато хто вважав, що це неможливо. Але неможливо - це неможливо дивитися на той морок, який коїться з дорогами зараз. А зробити всю трасу за три місяці - дуже складно, але реально", - вважає Голик.

За його даними, вже дві компанії з чотирьох працюють на цій трасі 24 години на добу.