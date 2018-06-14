Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Голик: реконструированная школа в Желтых Водах станет самой яркой в Украине

НовостиОбщество    14.06.2018 - 13:17
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Как сообщалось ранее, Днепропетровская ОГА одновременно реконструирует 34 школы

Школа №6 в городе Желтые Воды станет визитной карточкой города. Об этом сообщил советник днепропетровского губернатора Юрий Голик.

По его словам, работы по реконструкции идет полным ходом, и скоро Днепропетровская ОГА приступит к реконструкции школьного стадиона.

"Эта школа - одна из более чем 30, которые мы реконструируем прямо сейчас. Самая яркая школа Украины", - сказал Голик.

 

Советник также поблагодарил налогоплательщиков Днепропетровской области.

"Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко, которая доказала свою успешность и эффективность", - подытожил советник.

Как сообщалось ранее, Днепропетровская ОГА одновременно реконструирует 34 школы.

"Это без учета нескольких школ, решение о начале финансирования которых либо о передаче проекта в экспертизу по состоянию на сейчас не принято. То есть через месяц 34 школы превратятся в 37 или 38. Реконструируем мы школы по всей области, начав с опорных школ и крупнейших школ в городах", - уточнил Голик.

По его словам, большинство школ физически уже в строительных лесах, на некоторые школы строители выходят в июне, некоторые школы, например в Желтых Водах, Синельниково, Николаевке или Межевой сдаются в этом году. По нескольким школам, например Царичанской, объявляются торги.

"Каждая реконструкция школы подразумевает ее утепление, замену всех окон, где они не поменяны, новую крышу, яркий вентилируемый фасад, 100%-ю доступность, полную реконструкцию внутри по единому проекту, новую мебель, интерактивные доски, бук-кроссинги, тысячи книг в них, нормальные туалеты, новые столовую и спортивный зал, медиатеку, ресурсную комнату, ИРЦ там, где это необходимо, приведение в порядок территории вокруг школы и полную реконструкцию, а, по сути, строительство заново, школьного стадиона с профессиональным искусственным полноразмерным футбольным полем, полем для мини-футбола, профессиональным беговыми легкоатлетическими дорожками, площадками для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, ворк-аута и максимумом новых газонов везде, где ранее были ямы и дырявый асфальт", - рассказал советник губернатора.

По словам Голика, "по сути, каждая школа "разбирается" и "собирается" заново, превращаясь из серых унылых казематов в яркое, комфортное и современное пространство для обучения детей".

Советник также сообщил, что одновременно с реконструкцией этих 34 школ Днепропетровская ОГА планирует реконструкцию следующих нескольких десятков школ.

Голик: Днепропетровская ОГА реконструирует одновременно 34 школы Советник главы ДнепрОГА назвал 5 причин инвестировать в область
Теги публикации: реконструкция, школа, Юрий Голик, Днепропетровская ОГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь