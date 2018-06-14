Голик: реконструированная школа в Желтых Водах станет самой яркой в Украине

Как сообщалось ранее, Днепропетровская ОГА одновременно реконструирует 34 школы

Школа №6 в городе Желтые Воды станет визитной карточкой города. Об этом сообщил советник днепропетровского губернатора Юрий Голик.

По его словам, работы по реконструкции идет полным ходом, и скоро Днепропетровская ОГА приступит к реконструкции школьного стадиона.

"Эта школа - одна из более чем 30, которые мы реконструируем прямо сейчас. Самая яркая школа Украины", - сказал Голик.

Советник также поблагодарил налогоплательщиков Днепропетровской области.

"Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко, которая доказала свою успешность и эффективность", - подытожил советник.

Как сообщалось ранее, Днепропетровская ОГА одновременно реконструирует 34 школы.

"Это без учета нескольких школ, решение о начале финансирования которых либо о передаче проекта в экспертизу по состоянию на сейчас не принято. То есть через месяц 34 школы превратятся в 37 или 38. Реконструируем мы школы по всей области, начав с опорных школ и крупнейших школ в городах", - уточнил Голик.

По его словам, большинство школ физически уже в строительных лесах, на некоторые школы строители выходят в июне, некоторые школы, например в Желтых Водах, Синельниково, Николаевке или Межевой сдаются в этом году. По нескольким школам, например Царичанской, объявляются торги.

"Каждая реконструкция школы подразумевает ее утепление, замену всех окон, где они не поменяны, новую крышу, яркий вентилируемый фасад, 100%-ю доступность, полную реконструкцию внутри по единому проекту, новую мебель, интерактивные доски, бук-кроссинги, тысячи книг в них, нормальные туалеты, новые столовую и спортивный зал, медиатеку, ресурсную комнату, ИРЦ там, где это необходимо, приведение в порядок территории вокруг школы и полную реконструкцию, а, по сути, строительство заново, школьного стадиона с профессиональным искусственным полноразмерным футбольным полем, полем для мини-футбола, профессиональным беговыми легкоатлетическими дорожками, площадками для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, ворк-аута и максимумом новых газонов везде, где ранее были ямы и дырявый асфальт", - рассказал советник губернатора.

По словам Голика, "по сути, каждая школа "разбирается" и "собирается" заново, превращаясь из серых унылых казематов в яркое, комфортное и современное пространство для обучения детей".

Советник также сообщил, что одновременно с реконструкцией этих 34 школ Днепропетровская ОГА планирует реконструкцию следующих нескольких десятков школ.