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Голик: реконструйована школа у Жовтих Водах стане найяскравішою в Україні

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 13:17
Фото: Юрій Голик (прес-служба)
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Як повідомлялося раніше, Днипропетровська ОДА одночасно реконструює 34 школи

Школа №6 в місті Жовті Води стане візитною карткою міста. Про це повідомив радник дніпропетровського губернатора Юрій Голик.

За його словами, роботи з реконструкції йдуть повним ходом, і скоро Дніпропетровська ОДА приступить до реконструкції шкільного стадіону.

"Ця школа - одна з більш ніж 30, які ми реконструюємо прямо зараз. Найяскравіша школа України", - сказав Голик.

 

Радник також подякував платникам податків Дніпропетровської області.

"Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і децентралізація, ініційована президентом Петром Порошенком, яка довела свою успішність і ефективність", - підсумував радник.

Як повідомлялося раніше, Днипропетровська ОДА одночасно реконструює 34 школи.

"Це без урахування кількох шкіл, рішення про початок фінансування яких або про передачу проекту в експертизу станом на зараз не прийнято. Тобто через місяць 34 школи перетворяться в 37 або 38. Реконструюємо ми школи по всій області, почавши з опорних шкіл і найбільших шкіл в містах", - уточнив Голик.

За його словами, більшість шкіл фізично вже в будівельних лісах, на деякі школи будівельники виходять в червні, деякі школи, наприклад в Жовтих Водах, Синельникове, Миколаївці або Межовий здаються в цьому році. За кількома школами, наприклад Царичанської, оголошуються торги.

"Кожна реконструкція школи має на увазі її утеплення, заміну всіх вікон, де вони не поміняні, новий дах, яскравий вентильований фасад, 100%-у доступність, повну реконструкцію всередині за єдиним проектом, нові меблі, інтерактивні дошки, бук-кросинги, тисячі книг в них, нормальні туалети, нові столову і спортивний зал, бібліотеку, ресурсну кімнату, ІРЦ там, де це необхідно, приведення в порядок території навколо школи і повну реконструкцію, а, по суті, будівництво заново, шкільного стадіону з професійним штучним повнорозмірним футбольним полем, полем для міні-футболу, професійним біговими легкоатлетичними доріжками, майданчиками для баскетболу, волейболу, тенісу, бадмінтону, ворк-ауту і максимумом нових газонів всюди, де раніше були ями і дірявий асфальт", - розповів радник губернатора.

За словами Голика, "по суті, кожна школа "розбирається" і "збирається" заново, перетворюючись з сірих казематів в яскравий, комфортний і сучасний простір для навчання дітей".

Радник також повідомив, що одночасно з реконструкцією цих 34 шкіл Дніпропетровська ОДА планує реконструкцію наступних кількох десятків шкіл.

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Теги публікації: реконструкция, школа, Юрій Голик, Дніпропетровська ОДА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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