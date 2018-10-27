Голик: реформа децентралізації влади повинна завершитися до 2020 року

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Голик вважає, що в ході реформи повинні бути розпущені районні ради та адміністрації

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик заявив, що в жовтні 2020 року відбудуться місцеві вибори, і до цього терміну децентралізація повинна бути закінчена. Про це він сказав у ході виступу на форумі "Децентралізація - трансформація сучасної України", який проходить в Дніпрі.

"Після закінчення реформи, ініційованої президентом Петром Порошенком, Дніпропетровська обласна держадміністрація буде просто не потрібна. Звільниться наша семиповерхова будівля у центрі Дніпра, і на його місці з'явиться, нарешті, хороший готель, тому що до того часу вже буде побудований аеропорт і потрібно буде селити численних гостей. І це не жарт", - сказав Голик.

Він зазначив, що в Дніпропетровській ОДА сподіваються, що голова ОДА Валентин Резніченко повинен стати останнім главою області, а всі повноваження ОДА перейдуть місцевим громадам.

"Петро Порошенко - перший президент, який віддає повноваження та ресурси на місця, децентралізує їх, а не концентрує на всеукраїнському рівні. І кожна громада отримує все необхідне для розвитку за власним планом і згідно з власним бажанням і баченням", - вважає Голик.

Він зазначив, що Дніпропетровська область, за оцінками Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, є лідером України з питань децентралізації. З 90 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в області створено вже 61 громада. Вже зараз вони спільно з ОДА реалізують низку інфраструктурних проектів. Так, за минулі три роки було капітально відремонтовано понад 500 сільських доріг. Голик повідомив, що ОДА і ОТГ реконструюють одночасно 40 шкіл, будують 5 нових сучасних дитячих садків і 20 стадіонів. Голик підкреслив, що два кращих у країні дитячих садка (проект "Стільники") були відкриті в двох населених пунктах Дніпропетровської області на цьому тижні.

"Ми лідери по кількості організованих громад, і до 2020 року ми хочемо завершити процес їх створення. Після цього ми передамо їм всі наші знання та досвід. Кожен житель ОТГ повинен знати ім'я глави своєї громади і не зобов'язаний знати ім'я прем'єр-міністра, тому що глава уряду займається макроекономікою і не займається проблемами села Петриківка. У Петриківці ми побудували дві школи, будуємо стадіон, амбулаторію, чистимо річку, робимо дороги. Ми хочемо, щоб цим займався голова ОТГ. Ми хочемо, щоб ОДА теж була децентралізована. Крім того, децентралізації підлягає і Укравтодор, та інші центральні органи влади, адже за все, що відбувається на цій землі повинні відповідати ті, хто тут живе. Тому децентралізація повинна відбутися. Вона вже довела, що вона ефективна", - сказав він.

Голик також вважає, що в ході реформи повинні бути розпущені районні ради та адміністрації, а влада і ресурси - передані територіальним громадам.