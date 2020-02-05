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Голик: президент подписал законы, увеличивающие финансирование дорожной отрасли

Новости » Транспорт     05.02.2020 - 14:12
Голик: президент подписал законы, увеличивающие финансирование дорожной отрасли
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Законы позволяют привлечь под государственные гарантии почти 20 млрд гривен

Почти 20 млрд гривен под государственные гарантии позволят привлечь законы, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей старнице в Facebook написал советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина.

В частности, речь идет о законах №467-ІХ и №468-ІХ, которые предусматривают внесение изменений в бюджетный кодекс Украины и в закон о государственном бюджете на 2020 год и позволяют Укравтодору осуществлять заимствования под государственные гарантии.

"Два закона, подписанных президентом. +19,3 млрд грн на дороги Укравтодора, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций", - пишет Голик.

Как отмечают в Укравтодоре, суммарно на ремонт и строительство дорог под государственные гарантии будет привлечено около 20 млрд грн.

Советник премьера напомнил также, что недавно правительство уже определило, на какие дороги будут потрачены 31,5 млрд гривен Дорожного фонда. "Но это еще не все новости про деньги на дороги Укравтодора в этом году", - добавил Голик.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2020 году построят несколько развязок на наиболее аварийно-опасных участках скоростных трасс, а в целом в текущем году должно быть отремонтировано около 6 500 км дорог.

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Новости Украины УкравтодорЮрий Голик
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