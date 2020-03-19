Голик: в Полтаве реконструируют областной кардиологический диспансер

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Новый кардиологический диспансер сможет оказывать помощь более 500 тысячам жителей области

Жители Полтавской области вскоре будут пользоваться услугами полностью обновленного кардиологического диспансера, который сможет принять пациентов уже в этом году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Полтавская область. Полтава. Областной кардиологический диспансер. Реконструкция", - пишет Голик.

Ожидается, что новый кардиологический диспансер сможет оказывать помощь более 500 тысячам жителей области, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, национальная программа "Большая стройка" была инициирована президентом Владимиром Зеленским и предполагает строительство и капитальную реконструкцию 100 школ, 100 детских садов, больниц и стадионов, а также 6 500 тысяч км дорог во всех областях Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что теперь за "Большой стройкой" можно следить в режиме онлайн на специально созданном Telegram-канале.