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Голик: у Полтаві реконструюють обласний кардіологічний диспансер

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 11:06
Голик: у Полтаві реконструюють обласний кардіологічний диспансер
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Новий кардіологічний диспансер зможе надавати допомогу понад 500 тисяч мешканців області

Мешканці Полтавської області незабаром будуть користуватися послугами повністю оновленого кардіологічного диспансеру, який зможе прийняти пацієнтів вже в цьому році. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голік.

"Полтавська область. Полтава. Обласний кардіологічний диспансер. Реконструкція", - пише Голик.

Очікується, що новий кардіологічний диспансер зможе надавати допомогу понад 500 тисячам мешканців області, що страждають серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво" була ініційована президентом Володимиром Зеленським і передбачає будівництво і капітальну реконструкцію 100 шкіл, 100 дитячих садків, лікарень та стадіонів, а також 6 500 тисяч км доріг у всіх областях України.

Як писало РБК-Украина, раніше Юрій Голік повідомив, що тепер за "Великим будівництвом" можна стежити у режимі онлайн на спеціально створеному Telegram-каналі.

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Новини України ПолтаваЮрій Голикдиспансер
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