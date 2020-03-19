Голик: у Полтаві реконструюють обласний кардіологічний диспансер

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Новий кардіологічний диспансер зможе надавати допомогу понад 500 тисяч мешканців області

Мешканці Полтавської області незабаром будуть користуватися послугами повністю оновленого кардіологічного диспансеру, який зможе прийняти пацієнтів вже в цьому році. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голік.

"Полтавська область. Полтава. Обласний кардіологічний диспансер. Реконструкція", - пише Голик.

Очікується, що новий кардіологічний диспансер зможе надавати допомогу понад 500 тисячам мешканців області, що страждають серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво" була ініційована президентом Володимиром Зеленським і передбачає будівництво і капітальну реконструкцію 100 шкіл, 100 дитячих садків, лікарень та стадіонів, а також 6 500 тисяч км доріг у всіх областях України.

Як писало РБК-Украина, раніше Юрій Голік повідомив, що тепер за "Великим будівництвом" можна стежити у режимі онлайн на спеціально створеному Telegram-каналі.