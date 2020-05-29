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Голик показал, как во Львовской области выполняют "Большую стройку" президента

Новости » Общество     29.05.2020 - 15:16
Голик показал, как во Львовской области выполняют "Большую стройку" президента
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

В частности, в области восстанавливают мосты и ремонтируют дороги

В рамках программы "Большая стройка" дорожные работы во Львовской области ведутся без выходных и перерывов.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, возле села Колодрубы восстанавливают два моста. Основные работы уже завершены, сейчас здесь устанавливают барьеры, наносят дорожную разметку и завершают обочины. Это последний этап капитального ремонта трассы Т-14-16 Меденичи - Пустомыты - Львов, связывающей Львов с Пустомытовским, Николаевским и Дрогобычским районами области, а также курортами Схидница и Трускавец.

Кроме того, во Львовской области продолжается ремонт другого участка этой трассы - Т-14-15 Борислав - Самбор - Мостиска. Здесь ведется полная замена дорожного полотна.

Напомним, инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Большая стройка" предусматривает ремонт и строительство 6,5 тыс. км автомобильных дорог и сотен школ, детских садиков, амбулаторий и стадионов в течение 2020 года.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Запорожской области ремонтируют трассы национального значения.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Львовская областьЮрий ГоликБольшая стройка
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