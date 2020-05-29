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Голик показав, як у Львівській області виконують "Велике будівництво" президента

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 15:16
Голик показав, як у Львівській області виконують "Велике будівництво" президента
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Зокрема, в області відновлюють мости і ремонтують дороги

У рамках програми "Велике будівництво" дорожні роботи у Львівській області ведуться без вихідних та перерв.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, біля села Колодруби відновлюють два мости. Основні роботи вже завершені, зараз тут встановлюють бар'єри, наносять дорожню розмітку і завершують узбіччя. Це останній етап капітального ремонту траси Т-14-16 Меденичі - Пустомити - Львів, сполучає Львів з Пустомитівським, Миколаївським та Дрогобицьким районами області, а також курортами Східниця і Трускавець.

Крім того, у Львівській області продовжується ремонт іншої ділянки цієї траси - Т-14-15 Борислав - Самбір - Мостиська. Тут ведеться повна заміна дорожнього полотна.

Нагадаємо, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Велике будівництво" передбачає ремонт і будівництво 6,5 тис. км автомобільних доріг і сотень шкіл, дитячих садків, амбулаторій і стадіонів протягом 2020 року.

Раніше Юрій Голик розповів, як в Запорізькій області ремонтують траси національного значення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Львовская областьЮрій ГоликВелике будівництво
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