Голик: в Хмельницкой области будет построено более 200 км дорог в 2020 году

В рамках "Большой стройки" президента в Хмельницкой области будет построено и отремонтировано 208,8 км дорог государственного значения в 2020 году. Работы "Укравтодором" на данный момент выполняются на четырех дорогах, еще по одному объекту проходят тендерные процедуры.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, по его словам, проходит капитальный и текущий средний ремонт на трассе Н-03 Житомир - Черновцы.

"Общая протяженность дороги в пределах области 198,3 км. Всего планируется обновить 40,1 км", - пишет Голик.

Также работы на восьми участках силами четырёх подрядных организаций осуществляются на дороге международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий – Знаменка. Здесь, по словам Голика, в 2020 году будет обновлено 56 км дороги, общая протяженность которой в пределах области составляет 140,7 км.

Кроме того, на трассе Т-06-12 Новоград-Волынский - Полонное - Староконстантинов уже начался капитальный ремонт участка протяженностью 2,38 км.

Ведется также строительство обхода г. Дунаевцы. Протяженность обхода составит более 3 км, на протяжении которых будут построены две кольцевые развязки.

"А на трассе Р-48 Каменец-Подольский - Сатанов - Войтовцы - Белогорье - планируется отремонтировать 30 км на сумму 240 млн.грн. Уже начато проведение тендерных процедур", - резюмирует Голик.

Напомним, ранее уже сообщалось, что все объекты инфраструктуры Украины были нанесены на онлайн-карту, позволяющую оценить текущее состояние всей инфраструктуры и планировать её дальнейшее рациональное использование и развитие.