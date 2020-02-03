Голик: в феврале будет сдана школа в Вишневом, в марте - в Украинке

В рамках программы "Большая стройка" уже в феврале введут в эксплуатацию две школы в Киевской области – в Вишневом и Украинке. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Сегодня вместе с шлавой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочию убедились, что до открытия школы в Вишневом осталось пару недель. В старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт", - отметил советник премьер-министра.

Голик также опубликовал видео, в котором показано как сейчас выглядит ранее печально известный долгострой.

"Школа в Украинке также практически готова к вводу в эксплуатацию. Ее открытие по плану 15 марта", - написал Голик.

Как сообщалось, всего в течение года по программе "Большая стройка" планируется строительство 100 новых школ, 100 детсадов и 100 стадионов. Помимо объектов инфраструктуры для детей, программа включает в себя также масштабное дорожное строительство. В 2020 году должно быть капитально отремонтировано около 6 500 км дорог различного класса.