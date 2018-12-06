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Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры

Новости » Общество    06.12.2018 - 13:08
Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры
Фото: новый садик в Днепропетровской области (пресс-служба)

Дошкольное учреждение рассчитано на 115 мест

В Обуховке Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры. Об этом заявил советник главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Голик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Детский садик в Обуховке, по мнению многих, -  лучший детский садик Украины", - заявил Голик.

Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектурыФото: Юрий Голик (пресс-служба) 

По его данным, это дошкольное учреждение, рассчитанное на 115 мест, построено по новому проекту с нуля за один год.

В здании садика установлены окна в пол, теплые полы, солнечные панели на крыше. Кроме того, у садика есть собственная котельная, работающая на альтернативном топливе.

Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры

"У этого садика идеально выверенное месторасположение самого здания относительно сторон света. Кроме того, в здании есть современный спортивный зал, скалодром и танцевальный зал. Санузлы - на уровне 5-звездочного отеля. На втором этаже - огромная открытая терраса. А на стенах внутри садика дети могут рисовать", - отметил Голик.

Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектурыГолик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры

По его словам, садиков такой архитектуры никогда ранее до Днепропетровской ОГА государство не строило.

Проект разработан молодыми архитекторами Днепра: Алексеем Валентировым и Екатериной Крыськовой при участии Сергея Готвянского.

Голик: в Днепропетровской области построен детский садик новой архитектуры

Советник главы ОГА заявил, что Днепропетровская облгосадминистрация готова подарить проект садика любым государственным органам власти, которые готовы взяться за его постройку в других регионах страны.

Напомним, что с 2015 года в Днепропетровской области открыли 51 детский садик.

"Создание нового образовательного пространства – это задача, поставленная перед Днепропетровской ОГА Петром Порошенко. Реализовывать эти проекты мы можем, благодаря большим финансовым ресурсам, которые мы имеем вследствие реформы децентрализации, инициированной президентом", - заявил Голик.

Эффективная децентрализация в Днепропетровской области
Новости Украины детский садДнепропетровская ОГАЮрий Голик
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