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Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектури

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 13:08
Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектури
Фото: новий садочок у Дніпропетровській області (прес-служба)

Дошкільний заклад розрахований на 115 місць

В Обухівці Дніпропетровської області побудовано дитячий садок нової архітектури. Про це заявив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрій Голик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Дитячий садок в Обухівці, на думку багатьох, - найкращий дитячий садок України", - заявив Голик.

Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектуриФото: Юрій Голик (прес-служба)

За його даними, цей дошкільний заклад, розрахований на 115 місць, побудований за новим проектом з нуля за один рік.

В будівлі садка встановлені вікна в підлогу, теплі підлоги, сонячні панелі на даху. Крім того, у садочку є власна котельня, що працює на альтернативному паливі.

Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектури

"У цього садочка ідеально вивірене місце розташування самої будівлі відносно сторін світу. Крім того, в будівлі є сучасний спортивний зал, скалодром і танцювальний зал. Санвузли - на рівні 5-зіркового готелю. На другому поверсі - величезна відкрита тераса. А на стінах всередині садочку діти можуть малювати", - зазначив Голик.

Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектуриГолик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектури

За його словами, садків такої архітектури ніколи раніше до Дніпропетровської ОДА держава не будувала.

Проект розроблений молодими архітекторами Дніпра: Олексієм Валентировим і Катериною Криськовою за участю Сергія Готвянського.

Голик: у Дніпропетровській області побудовано дитячий садок нової архітектури

Радник голови ОДА заявив, що Дніпропетровська облдержадміністрація готова подарувати проект садка будь-яким державним органам влади, які готові взятися за його спорудження в інших регіонах країни.

Нагадаємо, що з 2015 року в Дніпропетровській області відкрили 51 дитячий садок.

"Створення нового освітнього простору – це задача, поставлена перед Дніпропетровської ОДА Петром Порошенком. Реалізовувати ці проекти ми можемо, завдяки великим фінансовим ресурсам, які ми маємо внаслідок реформи децентралізації, ініційованої президентом", - заявив Голик.

Ефективна децентралізація в Дніпропетровській області
Новини України детский садДніпропетровська ОДАЮрій Голик
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