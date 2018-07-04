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Голик: в Днепре состоялся технический подъем флага Украины на высоту 72 метра

НовостиОбщество    04.07.2018 - 09:55
Фото: флаг Украины в Днепре (facebook.com/y.golyk)
Фото: флаг Украины в Днепре (facebook.com/y.golyk)

Данный проект является одним из элементов патриотической программы

В Днепре по инициативе Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) состоялся технический (пробный) подъем флага Украины на флагшток высотой 72 метра. Об этом сообщил советник главы ОГА Юрий Голик.

В частности, по его словам, проект является одним из элементов патриотической программы.

Фото: Юрий Голик

Как известно, руководство облгосадминистрации уже создало Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев возле здания ОГА.

"Установка флага осуществлялась за счет уплаченных жителями региона налогов. Мы благодарны каждому из них. Этот проект стал реальностью также и благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Петром Порошенко", - сказал Голик.

Вокруг флагштока вскоре будет обустроен новый парк.

Как сообщалось ранее, флаг расположен на вершине первого исторического холма города. Это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепр составит более 120 метров.

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Теги публикации: Юрий Голик, Днепропетровская ОГА, Днепропетровская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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