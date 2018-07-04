Голик: у Дніпрі відбувся технічний підйом прапора України на висоту 72 метри

Даний проект є одним з елементів патріотичної програми

В Дніпрі за ініціативою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) відбувся технічний (пробний) підйом прапора України на флагшток висотою 72 метри. Про це повідомив радник глави ОДА Юрій Голик.

Зокрема, за його словами, проект є одним з елементів патріотичної програми.

Фото: Юрій Голик

Як відомо, керівництво облдержадміністрації вже створило Музей АТО (Музей громадянського подвигу) та Алею Героїв біля будівлі ОДА.

"Установка прапора здійснювалася за рахунок сплачених мешканцями регіону податків. Ми вдячні кожному з них. Цей проект став реальністю також і завдяки децентралізації влади, ініційованої президентом Петром Порошенком", - сказав Голик.

Навколо флагштока незабаром буде облаштовано новий парк.

Як повідомлялося раніше, прапор розташований на вершині першого історичного пагорба міста. Це практично найвища точка Дніпра. Висота флагштока над рівнем річки Дніпро складе більше 120 метрів.