Голик: через три года Днепропетровскую область будет не узнать

Фото: Юрий Голик (пресс-служба Днепропетровской ОГА)

Голик подвел итоги работы областных властей за 2018 год

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Юрий Голик подвел итоги работы областных властей за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Хороший был год. В нем было еще больше окружающего безумия, что дико раздражает. Но и в таких условиях мы сделали физически осязаемого в разы больше чем годом ранее. Не в наших привычках кивать на внешние обстоятельства. Поэтому, в этом году, десяток объектов лучших в стране в своих категориях, на которые теперь равняются все. Первый в Украине Инклюзивный детский парк. Лучший детский садик Украины. Еще один лучший садик. Лучшая в Украине детская Хирургия аналогов которой просто нет. Это уже третья «космическая» больница, построенная нами. Лучшая школа Украины. Лучшая сельская школа Украины. Самая яркая школа Украины. А еще несколько брошенных «крепкими хозяйственниками» долгостроев, которые мы достроили. Очередные и уже традиционные более 130 новых дорог внутри населенных пунктов области. Новые трассы. Пять новых крутых детских садиков, строящихся сейчас. Более 30 реконструируемых школ. Более 20 стадионов, спорткомплексов и бассейнов. Более 50 Медиатек, Ресурсных комнат и ИРЦ. Расчищенные реки. Ликвидированная проблема подтоплений для нескольких населенных пунктов. И все это не только в Днепре, но и в малых городах области, районных центрах, пгт и селах. Аншлаги на концертах в ОГА. Книжный фестиваль, на котором книг было продано в разы больше, чем на любом другом. Фестиваль блогеров. Десятки тысяч подаренных нами в бук-кроссинги книг. Новый реабилитационный центр для Воинов АТО. Постоянные программы и курсы для них. Рождественский бал. Патриотические экскурсии для 10 000 школьников области. Но это только начало... Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация, инициированная Президентом Украины Петро Порошенко. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 18 грудня 2018 р.

По словам советника, Днепропетровская область является лидером Украины по внедрению реформы децентрализации власти.

"Децентрализация власти, инициированная президентом Петром Порошенко, позволила Днепропетровской ОГА во главе с Валентином Резниченко сделать столько, сколько не было сделано до того и сколько не делает пока никто сейчас. Мы часть команды президента, и мы реализуем поставленные им задачи", - заявил Голик.

Так, согласно отчету ОГА, за минувшие три с половиной года в области были реконструированы, капитально отремонтированы и построены с нуля 53 детских садика.

В этом году власти области построили два новых дошкольных учреждения: детсад по проекту "Соты" в селе Подгороднее и по "шведскому" проекту в Обуховке. Еще пять садиков сейчас строятся в других населенных пунктах области, они будут сданы в следующем году. 10 садиков в процессе реконструкции.

Голик отметил, что потребность региона в детсадах составляла около 10 тысяч мест по состоянию на 1 января 2015 года. Около 6 тысяч ОГА уже обеспечила для населения области.

Также реконструируются более 30 школ. Особенность реконструкции состоит в создании современного образовательного пространства с ярким дизайном и применением энергоэффективных технологий.

Кроме того, в каждой школе внедряется инклюзивная система обучения для детей с ограниченными возможности. Этот проект ОГА реализует при поддержке Первой Леди Марины Порошенко и Фонда Петра Порошенко.

При каждой школе ОГА строит современные стадионы с профессиональным футбольными полноразмерными полями с искусственным покрытием и инфраструктурой. На этих стадионах, как подчеркнул Голик, можно проводить чемпионаты по футболу.

Днепропетровская ОГА открыла 7 школ робототехники, еще одна скоро появится в пгт Магдалиновка. В каждой такой школе установлены современные компьютеры и 3D-принтеры для обучения школьников высоким технологиям.

За внебюджетные средства Днепропетровская ОГА открыла в школах, детсадах и больницах региона 60 бук-кроссингов и наполнила их 10 тысячами книг.

Фото: Юрий Голик (пресс-служба ОГА)

В этом году ОГА совместно с мэрией Днепра провела книжный фестиваль BookSpace, собравший издателей со всей Украины и других стран. Голик отметил, что по количеству проданных книг этот фестиваль превзошел Львовский форум издателей.

В этом году ОГА открыла второй реабилитационный центр для воинов АТО, который напоминает собой фитнесс-центр и дорогую комфортную гостиницу. Здесь украинские воины проходят физическую и психологическую реабилитацию.

Развивая патриотическую программу, облгосадминистрация установила в центре Днепра самый высокий (флагшток высотой 72 метра) и самый большой (12 на 18 метров) государственный флаг, который видно из любой точки города. Голик заявил, что ОГА готова передать проект строительства флагштока любому другому городу Украины.

За три с половиной года ОГА капитально отремонтировала более 500 дорог в населенных пунктах области. За 3-4 года и при сохранении таких же темпов, пообещал Голик, в области не останется ни одной неотремонтированной дороги внутри населенных пунктов.

В 2018 году Днепропетровская облгосадминистрация построила трассу Днепр-Запорожье. Ее качество соответствует европейским стандартам. Кроме того, после шестилетнего простоя было закончено строительства моста на окружной дороги вокруг Днепра.

Также был построен хирургический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева, в котором вчера побывал президент Украины Петр Порошенко.

Голик отметил, что большое внимание ОГА уделяет обеспечению населения области водой. Так, администрация привела в порядок 54 водовода. По словам советника, до 2015 года в области около 100 тысяч человек оставались без качественной воды.

Кроме того, чистятся притоки реки Днепр и активно ведется ее зарыбление.

В настоящее время в Днепропетровской области созданы 63 объединенные территориальные общины из приблизительно 90 запланированных (в зависимости от формата объединения). Голик выразил уверенность, что уже к местным выборам в 2020 году этот процесс будет завершен и громады сами будут распоряжаться своими ресурсами и принимать самостоятельные решения.

"Бюджет развития области на 2019 год составит рекордные 3,5 млрд гривен. Эти деньги попадут на рынок через систему ProZorro. А это значит, что мы построим больше садиков, школ, больницы, амбулаторий и дорог. Через три-четыре года область будет не узнать", - сказал Голик.