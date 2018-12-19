Голик: через три роки Дніпропетровську область буде не впізнати

Фото: Юрій Голик (прес-служба Дніпропетровської ОДА)

Голик підбив підсумки роботи обласної влади за 2018 рік

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації (ОДА) Юрій Голик підбив підсумки роботи обласної влади за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Хороший був рік. В ньому було ще більше навколишнього божевілля, що дико дратує. Але і в таких умовах ми зробили фізично відчутного в рази більше, ніж роком раніше. Не в наших звичках кивати на зовнішні обставини. Тому, в цьому році, десяток об'єктів кращих в країні у своїх категоріях, на які рівняються всі. Перший в Україні Інклюзивний дитячий парк. Кращий дитячий садок України. Ще один кращий садок. Найкраща в Україні дитяча Хірургія аналогів якої просто немає. Це вже третя «космічна» лікарня, побудована нами. Найкраща школа України. Краща сільська школа України. Найяскравіша школа України. А ще кілька кинутих «міцними господарниками» довгобудів, які ми добудували. Чергові і вже традиційні понад 130 нових доріг в межах населених пунктів області. Нові траси. П'ять нових крутих дитячих садків, що будуються зараз. Більше 30 реконструйованих шкіл. Більше 20 стадіонів, спорткомплексів і басейнів. Більше 50 Медіатек, Ресурсних кімнат і ІРЦ. Розчищені річки. Ліквідована проблема підтоплень для кількох населених пунктів. І все це не тільки в Дніпрі, але і в малих містах області, районних центрах, смт і селах. Аншлаги на концертах в ОДА. Книжковий фестиваль, на якому книг було продано в рази більше, ніж на будь-якому іншому. Фестиваль блогерів. Десятки тисяч подарованих нами в бук-кроссінг книг. Новий реабілітаційний центр для Воїнів АТО. Постійні програми та курси для них. Різдвяний бал. Патріотичні екскурсії для 10 000 школярів області. Але це тільки початок... Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація, ініційована Президентом України Петро Порошенко. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 18 грудня 2018 р.

За словами радника, Дніпропетровська область є лідером України по впровадженню реформи децентралізації влади.

"Децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком, дозволила Дніпропетровської ОДА на чолі з Валентином Резніченком зробити стільки, скільки не було зроблено і скільки не робить поки ніхто зараз. Ми частина команди президента, і ми реалізуємо поставлені їм завдання", - заявив Голик.

Так, згідно зі звітом ОДА, за минулі три з половиною роки в області були реконструйовані, капітально відремонтовано та побудовано з нуля 53 дитячих садка.

У цьому році влада області побудували два нових дошкільних установи: дитсадок за проектом "Соти" у селі Підгороднє і по шведському проекту в Обухівці. Ще п'ять садочків зараз будуються в інших населених пунктах області, вони будуть здані в наступному році. 10 садочків в процесі реконструкції.

Голик зазначив, що потреба регіону в дитсадках становила близько 10 тисяч місць станом на 1 січня 2015 року. Близько 6 тисяч ОДА вже забезпечила для населення області.

Також реконструюються більше 30 шкіл. Особливість реконструкції полягає у створенні сучасного освітнього простору з яскравим дизайном і застосуванням енергоефективних технологій.

Крім того, у кожній школі впроваджується інклюзивна система навчання для дітей з обмеженими можливості. Цей проект ОДА реалізує за підтримки Першої Леді Марини Порошенка та Фонду Петра Порошенка.

При кожній школі ОДА будує сучасні стадіони з професійними футбольними повнорозмірними полями зі штучним покриттям та інфраструктурою. На цих стадіонах, як підкреслив Голик, можна проводити чемпіонати з футболу.

Дніпропетровська ОДА відкрила 7 шкіл робототехніки, ще одна скоро з'явиться в смт Магдалинівка. У кожній такій школі встановлені сучасні комп'ютери і 3D-принтери для навчання школярів високих технологій.

За позабюджетні кошти Дніпропетровська ОДА відкрила в школах, дитсадках і лікарнях регіону 60 бук-кроссингов і наповнила їх 10 тисячами книг.

Фото: Юрій Голик (прес-служба ОДА)

У цьому році ОДА спільно з мерією Дніпра провела книжковий фестиваль BookSpace, зібрав видавців з усієї України та інших країн. Голик зазначив, що за кількістю проданих книжок цей фестиваль перевершив Львівський форум видавців.

У цьому році ОДА відкрила другий реабілітаційний центр для воїнів АТО, який нагадує собою фітнес-центр і дорогу комфортний готель. Тут українські воїни проходять фізичну та психологічну реабілітацію.

Розвиваючи патріотичну програму, облдержадміністрація встановила в центрі Дніпра найвищий (флагшток висотою 72 метри) і найбільший (12 на 18 метрів) державний прапор, який видно з будь-якої точки міста. Голик заявив, що ОДА готова передати проект будівництва флагштока будь-якому іншому місту України.

За три з половиною роки ОДА капітально відремонтувала понад 500 доріг в населених пунктах області. За 3-4 роки і при збереженні таких темпів, пообіцяв Голик, в області не залишиться жодної невідремонтованої дороги в межах населених пунктів.

В 2018 році Дніпропетровська облдержадміністрація побудувала трасу Дніпро-Запоріжжя. Її якість відповідає європейським стандартам. Крім того, після шестирічного простою було закінчено будівництво мосту на окружної дороги навколо Дніпра.

Також був побудований хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва, в якому вчора побував президент України Петро Порошенко.

Голик зазначив, що велика увага ОДА приділяє забезпеченню населення області водою. Так, адміністрація привела в порядок 54 водоводу. За словами радника, до 2015 року в області близько 100 тисяч людей залишалися без якісної води.

Крім того, чистяться притоки річки Дніпро та активно ведеться її зариблення.

В даний час в Дніпропетровській області створено 63 об'єднані територіальні громади приблизно 90 запланованих (в залежності від формату об'єднання). Голик висловив упевненість, що вже до місцевих виборів в 2020 році цей процес буде завершений і громади самі будуть розпоряджатися своїми ресурсами і приймати самостійні рішення.

"Бюджет розвитку області на 2019 рік складе рекордні 3,5 млрд гривень. Ці гроші потраплять на ринок через систему ProZorro. А це означає, що ми побудуємо більше садків, шкіл, лікарень, амбулаторій та доріг. Через три-чотири роки область буде не впізнати", - сказав Голик.