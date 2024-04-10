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Голеадор "Колорадо" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Денвер, Середа 10 квітня 2024 10:25
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Голеадор "Колорадо" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Нейтан Маккіннон мчить до нових подвигів (denverpost.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Колорадо Евеланш" Нейтана Маккіннона першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадський форвард став провідною фігурою у домашній перемозі над "Міннесотою" (5:2). Він закинув три шайби та віддав результативну передачу на партнера.

"Евеланш" відкрили рахунок у дебюті, коли Лехконен у більшості замкнув простріл Маккіннона вдзовж воріт. Згодом відзначився і сам нападник – виконав сольний прохід із власної половини та реалізував момент. Утім, "Вайлд" до кінця стартового періоду відігралися зусиллями Капрізова та Болді.

У другій 20-хвилинці, однак, "Колорадо" відновив статус-кво. Для початку Макар із дистанції поцілив у верхній кут. Далі до справи взявся Маккіннон. Спершу він втік на побачення з Густавссоном і кинув під дальню стійку, а потім у схожому стилі реалізував вихід 1 в 0 у контратаці.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Тампи-Бей" Стівен Стемкос і воротар "Вашингтона" Чарлі Ліндгрен. Перший трьома шайбами та асистом доклався до перемоги над "Коламбусом" (5:2). Натомість другий виконав 42 сейви в протистоянні з "Детройтом" (2:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Голеадор &quot;Колорадо&quot; з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні "Ванкувер" удома переграв "Вегас" у вольовому стилі.

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