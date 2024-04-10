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Голеадор "Колорадо" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Денвер, Среда 10 апреля 2024 10:25
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Голеадор "Колорадо" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Натан Маккиннон несется к новым подвигам (denverpost.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадский форвард стал ведущей фигурой в домашней победе над "Миннесотой" (5:2). Он забросил три шайбы и отдал результативную передачу партнеру.

"Эвеланш" открыли счет в дебюте, когда Лехконен в большинстве замкнул прострел Маккиннона вдоль ворот. Впоследствии отличился и сам нападающий – выполнил сольный проход со своей половины и реализовал момент. Впрочем, "Уайлд" до конца стартового периода отыгрались усилиями Капризова и Болди.

Во второй 20-минутке, однако, "Колорадо" восстановил статус-кво. Для начала Макар с дистанции попал в верхний угол. Дальше за дело взялся Маккиннон. Сперва он сбежал на свидание с Густавссоном и бросил под дальнюю штангу, а затем в похожем стиле реализовал выход 1 в 0 в контратаке.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос и вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен. Первый тремя шайбами и ассистом приложился к победе над "Коламбусом" (5:2). Второй же выполнил 42 сэйва в противостоянии с "Детройтом" (2:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Голеадор &quot;Колорадо&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне "Ванкувер" дома обыграл "Вегас" в волевом стиле.

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