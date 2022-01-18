Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать 100 долларов за баррель

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм "Омикрон" до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем "Дельта".
Напомним, цены на нефть 18 января выросли до семилетнего максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили 85,50 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.